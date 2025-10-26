Inzaghi batte Conceiçao in Arabia e non gli stringe la mano si è vendicato del gesto del sigaro
La gara tra Al-Ittihad e Al-Hilal si è conclusa con un 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Conceiçao, ex allenatore del Milan e ora sulla panchina dell’Al-Ittihad ha perso nettamente e alla fine dell’incontro non ha nemmeno ricevuto il saluto dell’ex avversario quando allenava in Italia (che aveva sempre battuto ndr). Ne parla ampiamente Tuttosport. Calcio d’Arabia come un derby di Milano, Inzaghi batte Conceiçao e non lo saluta (Tuttosport). Si legge così su Tuttosport: “Quella di ieri è stata una vittoria in qualche modo liberatoria per Inzaghi, che dopo 4 partite senza vittorie di fila collezionate durante la passata stagione contro il collega portoghese, è riuscito finalmente a batterlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
