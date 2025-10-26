Invicta superato alla grande l’ostacolo Folgore San Miniato

VOLLEY Successo casalingo per i giovani dell’Invicta impegnati nell’anticipo del campionato di serie C maschile. I ragazzi di coach Enrico Ferrari hanno vinto 3-1 a Marina di Grosseto contro Folgore San Miniato per 3-1 (25-23, 25-18, 21-25, 27-25). Partita equilibrata caratterizzata da alti e bassi in entrambi i campi. Determinante Lazzeretti per l’Invicta che ha messo la palla a terra con continuità, ma molto bene anche Lorenzini e Vannucci. Gigi sicuro e attento in seconda linea. L’Invicta fatica nel primo set, mentre vince il secondo in maniera agevole. Poi subisce la rimonta degli avversari e concede il terzo set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

