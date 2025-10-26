Investimento sulle scuole! Adeguamento da 1,3 milioni sia sismico che energetico
È stato approvato un progetto in linea di massima, dunque non ancora esecutivo, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro per l’adeguamento sismico ed energetico delle scuole secondarie di primo grado di Colle alta. L’intervento riguarda in particolare il plesso scolastico di via Volterrana, ad eccezione della nuova scuola materna, già realizzata secondo gli standard antisismici più recenti. Si tratta di un passo importante verso la messa in sicurezza e la modernizzazione di uno degli edifici scolastici più frequentati della città. Ad oggi, però, si tratta di un’operazione su carta in attesa del finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
