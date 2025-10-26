Investe un ragazzo nel piazzale della discoteca e scappa

Ha investito un ragazzo di appena 18 anni e non solo non si è fermato a soccorrerlo, ma ha anche pensato bene di scappare. Ciò, però, non gli ha evitato l’arresto, grazie a un’indagine lampo dei carabinieri di Bressanone.Lo schiantoI fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it