Intossicazione da monossido di carbonio in Valle d' Aosta marito e moglie trovati morti in casa a La Thuile
Due anziani, marito e moglie, sono morti in casa in Valle d'Aosta per una intossicazione da monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
JELSI. I bambini intossicati stanno meglio, mobilitazione e solidarietà per la madre 32enne e i figli che abitano in una casa senza riscaldamento Guarda il servizio #bambini #intossicazione #monossido #casa #jelsi #molise #cronaca #campobasso - facebook.com Vai su Facebook
La Thuile, due vittime per intossicazione da monossido - Si tratta di una coppia di anziani molto nota nella comunità: Giocondo Jacquemod e Adelina Roulet. Secondo rainews.it
Due anziani morti in casa in Valle d’Aosta, intossicazione da monossido - (Adnkronos) – Due anziani, di 84 e 81 anni, sono stati trovati morti in casa a La Thuile in Valle d’Aosta. Lo riporta pianetagenoa1893.net
Tragedia in montagna , coppia di anziani trovata morta per una fuga di monossido - Una tragedia silenziosa e terribile si è consumata a La Thuile, in Valle d’Aosta, nella mattinata di domenica 26 ottobre. Segnala giornalelavoce.it