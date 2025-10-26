Intossicazione da monossido di carbonio in Valle d' Aosta marito e moglie trovati morti in casa a La Thuile

Due anziani, marito e moglie, sono morti in casa in Valle d'Aosta per una intossicazione da monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

intossicazione monossido carbonio valleLa Thuile, due vittime per intossicazione da monossido - Si tratta di una coppia di anziani molto nota nella comunità: Giocondo Jacquemod e Adelina Roulet. Secondo rainews.it

intossicazione monossido carbonio valleDue anziani morti in casa in Valle d’Aosta, intossicazione da monossido - (Adnkronos) – Due anziani, di 84 e 81 anni, sono stati trovati morti in casa a La Thuile in Valle d’Aosta. Lo riporta pianetagenoa1893.net

intossicazione monossido carbonio valleTragedia in montagna , coppia di anziani trovata morta per una fuga di monossido - Una tragedia silenziosa e terribile si è consumata a La Thuile, in Valle d’Aosta, nella mattinata di domenica 26 ottobre. Segnala giornalelavoce.it

