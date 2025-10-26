Interviste | l’allenatore Federico Vecchi Siamo stati bravi a prendere in mano le redini della partita

"Abbiamo iniziato un po’ in sordina ma poi siamo stati molto bravi a crescere lungo la gara già dal secondo quarto". Così coach Federico Vecchi, allenatore della Note di Siena, dopo il largo successo di Saluzzo contro Grantorino, formazione che, seppur ancora ferma a zero punti aveva dato del filo da torcere a Spezia e Costone. "Bravi a prendere in mano le redini della partita, anche aiutati da percentuali importanti – ammette l’ex coach di Imola – perché abbiamo avuto un momento in cui praticamente abbiamo sempre segnato. È quindi una prestazione in generale molto positiva che coincide con la nostra prima vittoria in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

