Intervista esclusiva ad Antonio De Matteo tra Mare Fuori e il cinema d’autore | Recitare è come fotografare l’anima
Col personaggio della guardia penitenziaria Lino ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori di Mare Fuori e tornerà con la sesta stagione nel 2026. Ruolo al quale l’attore Antonio De Matteo, formatosi al Cento Sperimentale di Cinematografia, è profondamente affezionato. Un percorso che da sempre si è alternato tra cinema, teatro e televisione, scandito da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
In attesa di essere protagonista a Belve per un'intervista esclusiva con Francesca Fagnani, che ha deciso di inaugurare la nuova stagione del suo format con un personaggio molto discusso, Belen Rodriguez si diverte a rispondere ai commenti dei suoi follow - facebook.com Vai su Facebook
Intervista in esclusiva con la campionessa mondiale ed europea junior @OstizPaula, la grande speranza iberica che da agosto è entrata a far parte del @Movistar_Team. Ora le cose si fanno più difficili, ma la ciclista di Pamplona ha solo bisogno di tempo http - X Vai su X
Napoli, intervista ad Antonio De Iesu: «Aeroporto, più fondi per i controlli di notte» - Due nodi centrali, se si pensa alla soluzione del rebus generato da quei tassisti che, non rispettando le ... Riporta ilmattino.it
De Bruyne, intervista esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio: Guardiola e Conte, la scelta di Napoli e la voglia di inseguire ancora grandi traguardi. Secondo corrieredellosport.it
Intervista Antonio De Iesu: «Capodichino tanto lavoro, pochi vigili: il metrò cambierà tutto» - Antonio De Iesu, assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale del Comune di Napoli, con i controlli alla stazione centrale e al Beverello - Riporta ilmattino.it