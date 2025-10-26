Intervento sulla rete idrica a Ghezzano | alcune vie a secco
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme, martedì 28 ottobre dalle 8.30 alle 12 sarà necessario sospendere l'erogazione idrica in via Berchet e traverse. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento.
