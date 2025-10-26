Inter tegola Mkhitaryan | l' infortunio sembra serio rischia oltre un mese di stop

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani gli esami per l'armeno infortunato a Napoli: il rientro atteso a dicembre. E Thuram finalmente si allena in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter tegola mkhitaryan l infortunio sembra serio rischia oltre un mese di stop

© Gazzetta.it - Inter, tegola Mkhitaryan: l'infortunio sembra serio, rischia oltre un mese di stop

Argomenti simili trattati di recente

inter tegola mkhitaryan infortunioInter, tegola Mkhitaryan: l'infortunio sembra serio, rischia oltre un mese di stop - Domani gli esami per l'armeno infortunato a Napoli: il rientro atteso a dicembre. Come scrive msn.com

inter tegola mkhitaryan infortunioFLASH | Infortunio Mkhitaryan, che tegola: ko al 30' di Napoli-Inter! - Tegola da segnalare per Chivu e fantallenatori poco dopo la mezz'ora di Napoli- Scrive fantamaster.it

inter tegola mkhitaryan infortunioInter, infortunio Mkhitaryan: problema ai flessori della coscia sinistra - Il centrocampista dell'Inter è uscito per infortunio alla mezz'ora della partita contro il Napoli, facendosi male in occasione del rigore procurato su Di Lorenzo: la prima diagnosi parla di un ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Tegola Mkhitaryan Infortunio