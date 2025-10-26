Inter subito a lavoro dopo il Napoli | presenti anche giovani della Primavera
Il match terminato per 3-1 a favore del Napoli ha segnato una battuta d’arresto per l’Inter e per Cristian Chivu che hanno sprecato l’occasione di salire in vetta alla classifica di Serie A. Archiviata però la sconfitta, la squadra del tecnico rumeno è subito tornato a lavoro in vista del turno infrasettimanale che si giocherà contro la Fiorentina mercoledì 29 ottobre. Come riportato da Matteo Barzaghi, Chivu, nel giorno del suo 45° compleanno, ha svolto il consueto allenamento defaticante con chi ha giocato nella serata di ieri e una seduta normale con chi invece non è entrato in campo. Thuram prosegue invece con un allenamento individuale per riprendersi totalmente dall’infortunio, mentre Mkhitaryan nella giornata di domani dovrà svolgere le visite mediche di rito per scoprire l’entità dell’infortunio subito nel tanto chiacchierato contatto con Di Lorenzo che ha portato al calcio di rigore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
