La giornata di oggi è difficile per l’Inter, reduce dalla pesante sconfitta per 3-1 con il Napoli. Una debacle che arriva dopo una serie di risultati utili consecutivi, su un campo ostico. I nerazzurri non sono riusciti a dare un ulteriore segnale al campionato, perdendo la testa della classifica proprio a discapito degli azzurri. La prossima gara è quella con la Fiorentina, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello che diventa estremamente delicato, per ritrovare la retta via e per tenere il passo delle contendenti nella lotta Scudetto. Cristian Chivu sa di dover preparare la sfida nel migliore dei modi, dovendo tenere conto però di alcune assenze. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Mkhitaryan si ferma: Chivu cerchia il rientro