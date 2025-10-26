Inter Mkhitaryan si ferma | Chivu cerchia il rientro
La giornata di oggi è difficile per l’Inter, reduce dalla pesante sconfitta per 3-1 con il Napoli. Una debacle che arriva dopo una serie di risultati utili consecutivi, su un campo ostico. I nerazzurri non sono riusciti a dare un ulteriore segnale al campionato, perdendo la testa della classifica proprio a discapito degli azzurri. La prossima gara è quella con la Fiorentina, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello che diventa estremamente delicato, per ritrovare la retta via e per tenere il passo delle contendenti nella lotta Scudetto. Cristian Chivu sa di dover preparare la sfida nel migliore dei modi, dovendo tenere conto però di alcune assenze. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Approfondisci con queste news
Rigore per il Napoli contro l'Inter, fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo: la fotosequenza - facebook.com Vai su Facebook
#Roma-#Inter, #Mkhitaryan al comando. #Bonny e #Barella alle sue spalle - X Vai su X
"Chivu avvisa l'Inter: niente alibi": la prima pagina del Corriere della Sera (Milano) - Chivu avvisa: 'Niente alibi'": così il Corriere della. tuttomercatoweb.com scrive
Inter, si ferma Mkhitaryan: infortunio contro il Napoli - Oltre al danno anche la beffa per l'Inter: Mkhitaryan prima realizza il fallo da rigore e poi si infortuna. Secondo fantacalcio.it
Napoli-Inter, infortunio Mkhitaryan nel primo tempo: le condizioni - Il centrocampista armeno si ferma nel corso della prima frazione del big match del Maradona: problema muscolare per lui ... Riporta msn.com