Inter l’episodio della lite tra Lautaro e Conte

L’episodio Il grande episodio nella controversa sfida tra Napoli e Inter è stato senza dubbio l’acceso diverbio tra l’allenatore del Napoli Antonio Conte e il Capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Tutto è nato al 61?, quando l’Inter era sotto 2-1 a Napoli. Mentre Pio Esposito si preparava a entrare al posto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, l’episodio della lite tra Lautaro e Conte

Leggi anche questi approfondimenti

Rigore dopo 8 secondi di confusione in Napoli–Inter: cosa è successo davvero? Proteste in campo e tanti dubbi su chi abbia preso la decisione finale. Chi ha deciso l’episodio che ha cambiato la partita e che continua a far discutere. - facebook.com Vai su Facebook

L'ultima pagliacciata del mondo arbitrale: l'AIA che giudica errato l'intervento VAR in Milan-Fiorentina dopo che Rocchi aveva plaudito all'intervento VAR per un episodio identico in Inter-Udinese Sulla caduta di Lautaro dopo la blanda trattenuta di N. Perez, Di - X Vai su X

La lite tra Conte e Lautaro quando erano all’Inter: al Maradona gli ha ripetuto le stesse parole - Inter: sul prato del Maradona l'attaccante argentino ha ripetuto le stesse parole di quattro anni ... Riporta fanpage.it

Napoli-Inter, scintille Conte-Lautaro: cosa si sono urlati, il retroscena in nerazzurro - Urla, gestacci e offese: un brutto episodio che non nasce dal nulla ma affonda le radici nell'esperienza comune in nerazzurro. Si legge su sport.virgilio.it

Conte litiga con Lautaro in Napoli-Inter e poi attacca Marotta che parla di «rigorino»: «Io non lo avrei mai permesso» - L'allenatore azzurro ha prima un faccia a faccia con l'attaccante, poi a Dazn replica con decisione alle considerazioni del presidente nerazzurro sul rigore concesso a Di Lorenzo ... Da msn.com