"> Come racconta Roberto Maida sulla Gazzetta dello Sport, la rabbia dell’Inter è esplosa tra il primo e il secondo tempo del match perso 3-1 al “Maradona”. Negli spogliatoi nerazzurri, i giocatori hanno rivisto le immagini del rigore assegnato al Napoli dopo un lungo consulto arbitrale, e l’indignazione è salita alle stelle. «No, dai, ma che fallo è?» – si sentiva urlare dal tunnel. A fine gara, il presidente Giuseppe Marotta si è presentato davanti alle telecamere di Dazn per esprimere il disappunto della società: un gesto raro per un dirigente che solitamente evita le polemiche, segnale di un malumore profondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter furiosa per il rigore: Marotta attacca gli arbitri. «Così si toglie centralità al direttore di gara»