Inter Fiorentina nel mirino | Chivu cerca riscatto

Archiviata la sconfitta per 3-1 contro il Napoli, per l’Inter è già tempo di guardare avanti. La debacle patita allo stadio Diego Armando Maradona ha tolto alcune certezze, dopo una serie di risultati utili consecutivi che aveva rilanciato la squadra. I nerazzurri devono ora guardare avanti, per dimostrare di poter tenere il passo delle prime della classe. La prossima gara con la Fiorentina – in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza – diventa quindi determinante. La Beneamata proverà a tornare sulla retta via, regalando una serata di festa al suo pubblico ed una rientrante Curva Nord. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Fiorentina nel mirino: Chivu cerca riscatto

