Inter Fiorentina la squadra di Chivu si prepara alla prossima sfida | i ballottaggi sul prossimo match

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, Chivu valuta alcune alternative in vista della prossima sfida di Serie A a San Siro contro la Viola di Pioli. Dopo sette vittorie consecutive, l’Inter ha subito una pesante battuta d’arresto contro il Napoli e ora cerca di evitare una nuova crisi di risultati, come accaduto in passato tra la sconfitta contro l’ Udinese e quella contro la Juventus. Per non ripetere l’errore di perdere due partite di seguito, l’ Inter si prepara con attenzione alla prossima sfida, che vedrà la squadra di Cristian Chivu affrontare la Fiorentina di Stefano Pioli mercoledì 29 ottobre a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina la squadra di chivu si prepara alla prossima sfida i ballottaggi sul prossimo match

© Internews24.com - Inter Fiorentina, la squadra di Chivu si prepara alla prossima sfida: i ballottaggi sul prossimo match

Argomenti simili trattati di recente

inter fiorentina squadra chivuInterFiorentina, Chivu si affida a nuove forze: Mkhitaryan out? - L'armeno sarà out, così come altri però dovranno riposare. Scrive spaziointer.it

inter fiorentina squadra chivuInter, Chivu prepara almeno 4 cambi con la Fiorentina: questa l’idea. Mkhitaryan e Thuram… - Archiviata la trasferta di Napoli, il tecnico nerazzurro pensa già alla prossima gara con la Fiorentina: i possibili cambi ... Lo riporta msn.com

inter fiorentina squadra chivuPagelle Napoli-Inter: McTominay abbagliante, Dumfries va a fiammate. Lautaro, Conte e Chivu… - Sul pressing di Barella commette un errore da matita blu (15' pt) ma per sua fortuna Lautaro centra Milinkovic- Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Squadra Chivu