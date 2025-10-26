Inter Fiorentina la ripartenza dei nerazzurri dopo Napoli | come si presentano i nerazzurri al prossimo match

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri in vista del match di mercoledì contro la squadra di Pioli: le ultime. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli, l’Inter è pronta a tornare in campo per la 9ª giornata di Serie A, affrontando la Fiorentina a San Siro mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45. I nerazzurri sono chiamati a una pronta reazione per non compromettere definitivamente la loro corsa scudetto. La sfida contro i partenopei, segnata da errori difensivi e nervosismo, ha messo in luce le fragilità della squadra di Cristian Chivu, ma il tecnico sa che non è il momento di abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina la ripartenza dei nerazzurri dopo napoli come si presentano i nerazzurri al prossimo match

© Internews24.com - Inter Fiorentina, la ripartenza dei nerazzurri dopo Napoli: come si presentano i nerazzurri al prossimo match

Contenuti che potrebbero interessarti

L’Inter vince ma non convince. I nerazzurri battono 2-1 il Sassuolo al Meazza - Vittoria doveva essere e vittoria è stata ma il pubblico che ha lasciato il Meazza non si aspettava di dover soffrire così tanto. Come scrive ilgiornale.it

inter fiorentina ripartenza nerazzurriInter, Thuram salterà Napoli e anche la Fiorentina: ecco quando potrebbe rientrare - L'attaccante non prenderà parte al big match di sabato sera contro il Napoli ... Scrive msn.com

Inter, la Curva Nord potrebbe rientrare contro la Fiorentina - C'e gia il via libera per apporre uno striscione in Curva contro la Cremonese, poi tocchera al rientro di tutti gli ultras al secondo verde ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Ripartenza Nerazzurri