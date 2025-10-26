Inter Fiorentina la ripartenza dei nerazzurri dopo Napoli | come si presentano i nerazzurri al prossimo match

Inter News 24 Inter Fiorentina, tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri in vista del match di mercoledì contro la squadra di Pioli: le ultime. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli, l’Inter è pronta a tornare in campo per la 9ª giornata di Serie A, affrontando la Fiorentina a San Siro mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45. I nerazzurri sono chiamati a una pronta reazione per non compromettere definitivamente la loro corsa scudetto. La sfida contro i partenopei, segnata da errori difensivi e nervosismo, ha messo in luce le fragilità della squadra di Cristian Chivu, ma il tecnico sa che non è il momento di abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, la ripartenza dei nerazzurri dopo Napoli: come si presentano i nerazzurri al prossimo match

