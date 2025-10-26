Inter Fiorentina dove vedere la sfida contro la Viola | tutte le opzioni per non perdere il prossimo match

Inter News 24 Inter Fiorentina, le informazioni su come assistere all’imminente sfida dei nerazzurri contro la formazione guidata da Stefano Pioli. La sfida tra Inter e Fiorentina, valida per la 9ª giornata della Serie A, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 a San Siro. Si tratta dell’occasione perfetta per i nerazzurri in quanto hanno bisogno di riprendere fiducia dopo la doccia fredda di Napoli. Per chi non potesse essere presente allo stadio, il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita su diverse piattaforme, tra cui smart TV compatibili, console come PlayStation e Xbox, e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, dove vedere la sfida contro la Viola: tutte le opzioni per non perdere il prossimo match

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?“Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…" - facebook.com Vai su Facebook

La posizione ufficiale dell'AIA sul rigore di Milan-Fiorentina: "Marinelli aveva letto bene la situazione in campo. Il Var non deve intervenire sull'intensità, è una valutazione di campo ed è una valutazione che fa l'arbitro. Gianluca Rocchi sta portando avanti una s - X Vai su X

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Torino-Genoa-Sassuolo-Roma, Fiorentina-Bologna e Lazio-Juventus - Serie A 2025/26, ottava giornata: la classifica, il programma completo e tutte le info su dove vederle in diretta tv e streaming ... Secondo sport.virgilio.it

Dove vedere Napoli-Inter e le altre partite di oggi in serie A - Il big match di giornata è quello fra i campioni d'Italia e i nerazzurri, in grande forma e in cerca di rivincita dopo aver perso il duello scudetto nella passata stagione. Si legge su msn.com

Partite Serie A in TV e streaming, dove vedere Genoa-Juventus e Inter-Udinese su Sky e DAZN - Il programma della 2a giornata prevede oggi due match alle 18:30, ovvero Genoa- Si legge su fanpage.it