Inter Conte al veleno Ho portato io l’Inter a vincere dopo 10 anni

Una partita infuocata: le parole di Conte Un big match ricco di veleni, litigate e discussioni. Napoli Inter ha regalato grande spettacolo per le polemiche extracampo, con le dichiarazioni di Marotta dopo la partita a cui ha risposto uno scatenato Antonio Conte. Il tecnico salentino, al centro di feroci polemche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Conte al veleno “Ho portato io l’Inter a vincere dopo 10 anni”

