Insultata e aggredita perché non indossa il velo | donna di 44 anni in ospedale

Una 44enne di origine marocchina è stata aggredita e insultata da alcuni connazionali perché non stava indossando il velo. È successo all’interno del sottopasso della metropolitana di Sesto Rondò, nord di Milano, dove la donna si trovava in quel momento insieme alla propria figlia di cinque anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it