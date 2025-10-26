Insultata e aggredita perché non indossa il velo | donna di 44 anni in ospedale

Milanotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 44enne di origine marocchina è stata aggredita e insultata da alcuni connazionali perché non stava indossando il velo. È successo all’interno del sottopasso della metropolitana di Sesto Rondò, nord di Milano, dove la donna si trovava in quel momento insieme alla propria figlia di cinque anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

