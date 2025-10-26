Inseguendo un gol il business del pallone | dentro le scuole calcio più esclusive di Palermo

C'è chi insegue un sogno, chi vuole solamente divertirsi dietro a un pallone, chi desidera un futuro migliore e vede, nel pallone, una via d’uscita possibile: i giovani calciatori palermitani affollano le scuole calcio della città tra ambizioni, illusioni e speranze. Ma quali sono le migliori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it