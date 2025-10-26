Si terrà mercoledì 29 ottobre alla Camera dei Deputati l’evento “Innovare per curare”. Una nuova alleanza tra intelligenza artificiale e biotecnologie prende forma a Taranto. Si chiama bioERGOtech, la fondazione che punta a democratizzare l’innovazione biomedica nel Sud Italia accelerando la ricerca su terapie cellulari e medicina personalizzata. Il progetto nasce dai Taranto Biotech Days 2024, che hanno coinvolto oltre 1.500 studenti e 50 ricercatori provenienti da Cambridge, Oxford, ETH e Stanford, segnando l’inizio di una rete internazionale di eccellenza scientifica con radici nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Innovare per curare": alla Camera la presentazione del progetto per formare "scienziati digitali" a Taranto