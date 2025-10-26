innocence anticipazioni ultima puntata 1 novembre 2025

? Innocence giunge al suo epilogo: l’attesissima ultima puntata della serie tv turca sarà disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 1 novembre. Il gran finale promette emozioni intense e svolte decisive per i protagonisti interpretati da Deniz Çak?r e?layda Ali?an, in una chiusura che celebra l’amore, la rinascita e il coraggio di ricominciare.? Dopo un lungo percorso segnato da dolore, conflitti e redenzione, Ela e Ilker decidono finalmente di unirsi in matrimonio. Un momento tanto atteso quanto sorprendente, che arriva grazie all’intervento decisivo di Timur, il quale riesce a creare l’occasione perfetta affinché Ilker possa ritrovarsi da solo con Ela e confessarle, ancora una volta, il suo desiderio di costruire un futuro insieme. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

