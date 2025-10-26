Infortunio Weah prima l’assist e poi lo stop per l’ex Juventus | le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori! Ne parla anche De Zerbi
Infortunio Weah, prima l’assist e poi lo stop muscolare: le condizioni dell’ex Juventus e quanto può stare fuori! Le parole di De Zerbi. Piove sul bagnato in casa Olympique Marsiglia. Nella sconfitta per 2-1 contro il Lens, la squadra di Roberto De Zerbi ha perso per infortunio Timothy Weah. L’esterno americano, ex della Juventus, si è fermato per un problema alla coscia sinistra, aggiungendosi a una lista di infortunati già preoccupante. L’infortunio contro il Lens dopo l’assist. La serata era iniziata bene per Weah, protagonista di un ottimo primo tempo e autore dell’assist per il gol del momentaneo vantaggio firmato da Mason Greenwood. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
