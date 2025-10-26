Infortunio Thuram il francese ‘vede la luce’ | oggi prima seduta d’allenamento sul campo! Per il rientro bisognerà…

Inter News 24 Infortunio Thuram, il francesevede la luce’: oggi prima seduta d’allenamento sul campo! Per il rientro bisognerà. Le ultime. Notizie contrastanti dall’ infermeria dell’Inter il giorno dopo la sconfitta di Napoli. Mentre cresce la preoccupazione per le condizioni del centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio dal Maradona (si teme un lungo stop per un problema ai flessori), arrivano segnali decisamente incoraggianti sul fronte Marcus Thuram. L’attaccante francese, grande assente delle ultime settimane, ha compiuto oggi un passo fondamentale verso il suo rientro in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

