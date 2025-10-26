Infortunio Mkhitaryan il problema sembra serio | preoccupazione crescente ad Appiano Gentile! I possibili tempi di recupero

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, il problema muscolare sembra serio: preoccupazione crescente ad Appiano Gentile! I possibili tempi di recupero. Piove sul bagnato in casa Inter. Oltre alla sconfitta e alle polemiche arbitrali, la trasferta di Napoli ha lasciato in eredità l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, un problema che rischia di tenere il centrocampista armeno lontano dai campi per un lungo periodo. Le sensazioni ad Appiano Gentile, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sono affatto buone. L’esperto giocatore ex Roma si è infortunato sabato sera al 32? del primo tempo, proprio nell’azione che ha portato al contestatissimo calcio di rigore per i partenopei, accusando un problema ai flessori della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

