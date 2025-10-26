Infortunio De Bruyne spunta un dettaglio che terrorizza il Napoli | Come a Manchester

Il giorno dopo Napoli-Inter, cresce la preoccupazione in casa azzurra per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga si è fermato per un nuovo problema muscolare, e secondo le prime indiscrezioni la situazione potrebbe essere più seria del previsto. In attesa degli esami, l’ombra di un lungo stop preoccupa Antonio Conte e tutto l’ambiente azzurro, che teme di dover rinunciare al suo leader tecnico fino al 2026. Le prime analisi dopo Napoli-Inter. Il quotidiano Il Mattino ha parlato di un possibile stop lungo per De Bruyne, ipotizzando che il suo 2025 possa essere già finito. L’infortunio, secondo le prime valutazioni, sarebbe simile a quello che lo aveva colpito al bicipite femorale durante la sua ultima stagione al Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

