Infortunati Inter niente Fiorentina per Thuram attese per domani novità su Mkhitaryan

Inter News 24 Infortunati Inter, la situazione aggiornata da Appiano Gentile sulla condizione degli uomini a disposizione di Cristian Chivu. L' Inter si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro il Napoli, ma le condizioni fisiche di alcuni giocatori sono ancora incerte. Marcus Thuram, che ha saltato la partita al Maradona, si è allenato a parte e non sarà disponibile per il match contro la Fiorentina mercoledì 29 ottobre. Tuttavia, il suo rientro potrebbe essere possibile per la sfida contro il Verona domenica 2 novembre o, più probabilmente, per l'impegno in Champions League contro il Kairat il 5 novembre.

