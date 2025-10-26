Inflazione alimentare | l’aumento non si ferma ma rallenta al 3,1%

A settembre 2025, secondo i dati pubblicati da Istat il 16 ottobre, l’inflazione alimentare in Italia rallenta al +3,1% su base annua, in calo rispetto al +3,4% di agosto. È un rallentamento significativo, che indica una graduale stabilizzazione dopo mesi di tensioni sui prezzi, ma non ancora un ritorno alla normalità. I prezzi dei generi alimentari continuano a crescere e a incidere in modo sensibile sui bilanci delle famiglie. L’inflazione alimentare pesa meno, ma si sente ancora. Il dato del +3,1% fotografa l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, la categoria che rappresenta la spesa più frequente e inevitabile per i cittadini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inflazione alimentare: l’aumento non si ferma, ma rallenta al 3,1%

