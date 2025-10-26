Infermieri oltre mille professionisti pronti per l' assunzione in Piemonte

Oltre mille professionisti pronti a essere assunti. Si tratta del dato diffuso da Azienda Zero in merito alla graduatoria del concorso per infermieri. Sono 1.121 i professionisti pronti a essere assunti nei prossimi mesi in base ai fabbisogni delle aziende sanitarie locali.“La Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

