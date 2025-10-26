Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha portato alla luce importanti sviluppi riguardanti una presunta lottizzazione abusiva che coinvolge diciassette persone indagate. Un’area estesa per circa 10.000 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo in località Annunziata di Castellabate, nella provincia di Salerno. Questo provvedimento, emesso . L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Indagine su abusi edilizi nel Parco Nazionale del Cilento: Diciassette persone indagate