Incrementare il verde urbano salute e scuole | come 5mila vite possono essere salvate ogni anno aumentando del 5% gli alberi nelle città in Europa

Un aumento del 5% della superficie alberata nelle città europee consentirebbe di evitare circa 5.000 decessi prematuri ogni anno, grazie a una riduzione significativa dei livelli di inquinamento atmosferico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

