Incontro istituzionale a Napoli | Salvini riceve Rauseo e Meola

Napoli, 26 ott. – Il Coordinatore dei Dipartimenti della Lega, Franco Rauseo, e il consigliere comunale di Montefredane, Romualdo Meola, hanno incontrato stamani a Napoli il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per illustrare le principali problematiche legate alle reti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

