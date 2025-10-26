Incontro con Ferruccio Spezzati in arte Teiler al Circolo degli Artisti

Mercoledì 5 novembre, dalle 16 alle 18, l’artista “Teiler”, al secolo Ferruccio Spezzati, incontrerà il pubblico e coloro che vorranno porre domande sul suo lavoro e la sua arte nell’ambito della mostra “Poesia visiva, racconto di un animo malinconico” con opere pittoriche e rame sbalzato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it