Incontra l'ex moglie per strada e la riempie di calci e pugni | 34enne arrestato al Parco Verde di Caivano

L'aggressione si è verificata nella notte nei pressi della parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano, nel Napoletano. Per la donna aggredita si è reso necessario il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

