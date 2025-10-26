Incidenti stradali Patanè | Autovelox in arrivo sulla Cristoforo Colombo e a corso Francia

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autovelox e vista-red arriveranno in tempi rapidi su corso Francia e sulla Cristoforo Colombo. Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita, ad appena 20 anni, Beatrice Bellucci.Patanè: “Acceleriamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

