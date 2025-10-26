Incidente tra auto e pullman sulla Statale 36 | ferite due bambine

Paura per un incidente tra un'auto e un pullman lungo la Statale 36 con due bambine coinvolte. Lo schianto è avvenuto alle ore 22 di ieri sera, sabato 25 ottobre, lungo la carreggiata sud (direzione Monza-Milano), nel tratto compreso tra Nibionno e Costa Masnaga. Ancora in via di ricostruzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

