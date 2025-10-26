Incidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler trasportati via in elicottero | come stanno

Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti. Dopo la lunga sospensione, vittoria di Furusato davanti a Piqueras e Fernandez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

