Incidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler trasportati via in elicottero | come stanno

Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti. Dopo la lunga sospensione, vittoria di Furusato davanti a Piqueras e Fernandez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tg1. . Terribile #incidente ieri sera a #Roma: Beatrice, studentessa di 20 anni, è morta mentre altri tre giovanissimi sono rimasti feriti. Lo schianto sarebbe avvenuto durante una gara di velocità. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com Vai su Facebook

