Incidente sul lavoro venerdì | morto 58enne di Carpino Era ricoverato in condizioni gravissime

Noinotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì, per cause da dettagliare, è caduto al suolo da un ponteggio. L’uomo, 58 anni, di Carpino era stato trasportato all’ospedale, le sue condizioni erano disperate. Stamattina l’operaio è morto.         L'articolo Incidente sul lavoro venerdì: morto 58enne di Carpino Era ricoverato in condizioni gravissime proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

incidente sul lavoro venerd236 morto 58enne di carpino era ricoverato in condizioni gravissime

© Noinotizie.it - Incidente sul lavoro venerdì: morto 58enne di Carpino Era ricoverato in condizioni gravissime

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente lavoro venerd236 mortoIncidente sul lavoro alle Acciaierie Venete: morto operaio travolto da mezzo pesante - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete: morto operaio travolto da mezzo pesante ... Da tg24.sky.it

incidente lavoro venerd236 mortoIncidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in vetreria di San Giovanni La Punta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in vetreria di San Giovanni La Punta ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Venerd236 Morto