Incidente sul lavoro venerdì | morto 58enne di Carpino Era ricoverato in condizioni gravissime
Venerdì, per cause da dettagliare, è caduto al suolo da un ponteggio. L’uomo, 58 anni, di Carpino era stato trasportato all’ospedale, le sue condizioni erano disperate. Stamattina l’operaio è morto. L'articolo Incidente sul lavoro venerdì: morto 58enne di Carpino Era ricoverato in condizioni gravissime proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
