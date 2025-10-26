Venerdì, per cause da dettagliare, è caduto al suolo da un ponteggio. L’uomo, 58 anni, di Carpino era stato trasportato all’ospedale, le sue condizioni erano disperate. Stamattina l’operaio è morto. L'articolo Incidente sul lavoro venerdì: morto 58enne di Carpino Era ricoverato in condizioni gravissime proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

