Incidente sul lavoro nel Foggiano | morto Matteo Di Perna operaio caduto da un ponteggio

È morto Matteo Di Perna, l’operaio di 58 anni di Carpino (Foggia), precipitato dal ponteggio di una palazzina su cui stava lavorando il 24 ottobre scorso. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta da circa quattro metri di altezza. È deceduto nella serata di ieri – sabato 25 ottobre – all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato portato in codice rosso. La conferma è arrivata dal sindaco del comune pugliese, Rocco Di Brina, che ha sottolineato “il dolore personale e dell’intera comunità per un uomo, un lavoratore conosciuto e benvoluto da tutti”. La vittima era caduto da un’altezza di circa 4 metri, finendo poi al piano sottostante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

