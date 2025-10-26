Incidente sul lavoro in Puglia | cade dal ponteggio muore un operaio

Morto l'operaio caduto da un ponteggio nel Foggiano. Non ce l'ha fatta l'operaio di 58 anni Matteo Di Perna, di Carpino (Foggia), caduto dal ponteggio di una palazzina su cui stava. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incidente sul lavoro in puglia cade dal ponteggio muore un operaio

