Incidente stradale con un' auto incendiata in Valsassina

26 ott 2025

Incidente stradale con un'auto a fuoco dopo essere finita fuori strada in Valsassina. L'allarme è scattato alle ore 22.30 di ieri sera, sabato 25 ottobre, lungo la Sp54, nel territorio comunale di Cassina Valsassina. Un'allerta partita in codice rosso temendo che qualcuno fosse rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

