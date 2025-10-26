Incidente stradale con un' auto incendiata in Valsassina

Incidente stradale con un'auto a fuoco dopo essere finita fuori strada in Valsassina. L'allarme è scattato alle ore 22.30 di ieri sera, sabato 25 ottobre, lungo la Sp54, nel territorio comunale di Cassina Valsassina. Un'allerta partita in codice rosso temendo che qualcuno fosse rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

