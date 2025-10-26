Incidente Roma il papà di Beatrice morta a 20 anni | Non ha risposto in chat e ho capito
(Adnkronos) – "Io sono andato a cena al ristorante vicino casa con mia moglie Teresa. Verso le 21 ho scritto a Beatrice, ma non mi ha risposto. Lei generalmente era sempre connessa, così ho iniziato a preoccuparmi". Così, in un'intervista a 'la Repubblica', Andrea Bellucci, papà di Beatrice, la ragazza 20enne morta nell'incidente in via . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
