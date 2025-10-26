Incidente mortale a Roma conducente della Bmw negativo ai test di alcol e droga

Roma, 26 ottobre 2025 – Sono negativi i risultati dei test ad alcol e droga a cui è stato sottoposto il conducente della Bmw, ha centrato – venerdì sera a Roma – la Mini Cooper su cui viaggiava la ventenne Beatrice Bellucci morta nello schianto successivo contro un albero su via Cristoforo Colombo. Il ragazzo, 22 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. In base a quanto si apprende gli agenti della Polizia locale, a cui la Procura ha delegato le indagini, hanno trovato a bordo della Bmw il cellulare dell'amico del ragazzo, che ora sarà analizzato dagli investigatori. Intanto sono state acquisite i video delle telecamere di un ampio tratto dell'arteria stradale che collega Roma con la zona di Ostia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente mortale a Roma, conducente della Bmw negativo ai test di alcol e droga

