Incidente in piazza Pasini a Torino | motociclista ferito e trasportato all' ospedale Cto
Scontro tra auto e moto nella serata di sabato 25 ottobre a Torino. Intorno alle 20 in piazza Pasini è avvenuto l’incidente tra i due mezzi, con la moto che è andata a finire sotto la parte anteriore della vettura. Nell’impatto ha avuto la peggio il motociclista che è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
