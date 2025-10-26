Incidente in piazza Pasini a Torino | motociclista ferito e trasportato all' ospedale Cto

Scontro tra auto e moto nella serata di sabato 25 ottobre a Torino. Intorno alle 20 in piazza Pasini è avvenuto l’incidente tra i due mezzi, con la moto che è andata a finire sotto la parte anteriore della vettura. Nell’impatto ha avuto la peggio il motociclista che è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

