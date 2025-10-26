Incidente in Moto3 grave Dettwiler | Ha avuto diversi arresti cardiaci e perso molto sangue Per Rueda frattura alla mano

Paura e apprensione in Moto3, dove prima della gara in Malesia – durante il giro di allineamento – c’è stato un incidente tra il campione del mondo José Antonio Rueda e Noah Dettwiler. Il pilota spagnolo ha tamponato ad alta velocità lo svizzero Dettwiler, che è stato sbalzato a terra con violenza. Inevitabile la bandiera rossa. Entrambi i piloti sono stati soccorsi, stabilizzati e trasportati con l’elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. L’incidente è stato causato dal rallentamento improvviso di Dettwiler nel corso del sighting lap, forse per un problema tecnico. Rueda non ha potuto evitare lo scontro tra le curve 3 e 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente in Moto3, grave Dettwiler: “Ha avuto diversi arresti cardiaci e perso molto sangue”. Per Rueda frattura alla mano

