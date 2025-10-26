Incidente in Moto 3 a Sepang | Rueda investe Dettwiler è grave Dovrà subire diversi interventi

Un grave incidente tra José Antonio Rueda (Ktm) e Noah Dettwiler (Ktm) ha scosso l’inizio del Gran Premio della Malesia, valido come ventesimo appuntamento del motomondiale, portando alla riprogrammazione delle gare di Moto3 e Moto2. Il fatto è accaduto nel giro di formazione della Moto3 (circa alle 4:50 italiane), quando lo svizzero, che aveva vistosamente rallentato (forse per un problema tecnico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente in Moto 3 a Sepang: Rueda investe Dettwiler, è grave. Dovrà subire diversi interventi

