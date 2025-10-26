Incidente in Gallura muore il 25enne Omar Masia | a soccorrerlo il padre vigile del fuoco L’auto caduta da un ponte

Quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempio Pausania, 26 ottobre 2025 – Tragedia nella tragedia questa notte in Gallura ( Sardegna ). Sulla strada Baldu-L’Agnata, nella campagne della periferia di Tempio Pausania, un auto ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando da un ponte. A bordo della vettura, una Bmw, c’erano cinque giovani diretti ad una festa in una casa privata. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è morto nell’incidente stradale. La vittima è Omar Masia, di  Calangianus, figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale. E proprio il padre è intervenuto sul luogo dello schianto, insieme ai colleghi è stato fra i primi a prestare soccorsi ai ragazzi coinvolti nello schianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

incidente in gallura muore il 25enne omar masia a soccorrerlo il padre vigile del fuoco l8217auto caduta da un ponte

© Quotidiano.net - Incidente in Gallura, muore il 25enne Omar Masia: a soccorrerlo il padre vigile del fuoco. L’auto caduta da un ponte

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente gallura muore 25enneIncidente in Gallura, muore il 25enne Omar Masia: a soccorrerlo il padre vigile del fuoco. L’auto caduta da un ponte - Fra i primi a intervenire sul posto il genitore, in servizio presso il discattamento locale ... Secondo quotidiano.net

incidente gallura muore 25enneTragedia in Gallura: auto con cinque giovani precipita da un ponte, muore un 20enne - Il padre, vigile del fuoco, era tra i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente ... Da altarimini.it

incidente gallura muore 25enneAuto precipita dal cavalcavia, muore un 25enne. Il corpo recuperato dal padre vigile del fuoco - I cinque ragazzi stavano andando a una festa di laurea quando la loro Bmw è finita fuori strada vicino a L'Agnata (Tempio Pausania), la zona dove viveva Fabrizio De André ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Gallura Muore 25enne