Incidente in Gallura muore il 25enne Omar Masia | a soccorrerlo il padre vigile del fuoco L’auto caduta da un ponte
Tempio Pausania, 26 ottobre 2025 – Tragedia nella tragedia questa notte in Gallura ( Sardegna ). Sulla strada Baldu-L’Agnata, nella campagne della periferia di Tempio Pausania, un auto ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando da un ponte. A bordo della vettura, una Bmw, c’erano cinque giovani diretti ad una festa in una casa privata. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è morto nell’incidente stradale. La vittima è Omar Masia, di Calangianus, figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale. E proprio il padre è intervenuto sul luogo dello schianto, insieme ai colleghi è stato fra i primi a prestare soccorsi ai ragazzi coinvolti nello schianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
