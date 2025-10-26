Incidente in cui morì Ramy Elgaml la gip dice ancora no ai pm sulla super perizia | è inammissibile

Notizie.virgilio.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Respinta la richiesta di una nuova perizia per far luce sull'incidente del 24 novembre 2024 in cui perse la vita Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente in cui mor236 ramy elgaml la gip dice ancora no ai pm sulla super perizia 232 inammissibile

© Notizie.virgilio.it - Incidente in cui morì Ramy Elgaml, la gip dice ancora no ai pm sulla super perizia: è “inammissibile”

Altre letture consigliate

incidente cui mor236 ramyRamy, il gip di Milano respinge la richiesta di incidente probatorio: no a una nuova perizia sull'incidente - La giudice Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha respinto l'istanza presentata dai pm a seguito di dubbi sulle consulenze depositate ... affaritaliani.it scrive

incidente cui mor236 ramyRamy, Procura ci riprova con l'incidente probatorio - Da quanto si è saputo, nella nuova richiesta i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano indicano la necessità di una perizia "cinematica" sui fatti di quella notte ... Scrive msn.com

incidente cui mor236 ramyCaso Ramy, il gip respinge la richiesta di incidente probatorio avanzata dai pm per ricostruire la dinamica dell'incidente - A questo punto i pm dovranno decidere se chiedere il rinvio a giudizio o chiedere il proscioglimento del carabiniere alla guida della Gazzella e del conducente dello scooter ... Da milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Cui Mor236 Ramy