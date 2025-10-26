Incidente in A4 | si schianta col furgone muore il brianzolo Mario Bognanni
Tragedia in A4: è morto Mario Bognanni, 57enne di Muggiò. Il drammatico incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, 24 ottobre, intorno alle 18.20.Lo schianto contro il newjerseyCome riporta BresciaToday lo schianto è avvenuto tra Seriate e Grumello (in direzione ovest). Alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Si schianta con il furgone contro un guardrail sull’A4, morto un uomo: ferito un 31enne - Questa sera, venerdì 24 ottobre, un uomo di 57 anni è morto in seguito a uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell'autostrada A4 ... Da fanpage.it
Incidente in autostrada A4. Morto un uomo di 57 anni. Autostrada chiusa a Grumello, code di 4 chilometri - Un uomo è morto in un incidente in autostrada, in uno dei tre schianti verificatisi nel tardo pomeriggio. Si legge su bergamo.corriere.it
