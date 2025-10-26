Incidente in A4 | si schianta col furgone muore il brianzolo Mario Bognanni

26 ott 2025

Tragedia in A4: è morto Mario Bognanni, 57enne di Muggiò. Il drammatico incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, 24 ottobre, intorno alle 18.20.Lo schianto contro il newjerseyCome riporta BresciaToday lo schianto è avvenuto tra Seriate e Grumello (in direzione ovest). Alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

