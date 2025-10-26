Incidente di Beatrice Bellucci indagato per omicidio stradale il 22enne alla guida della Bmw | lui e l' amico negativi ad alcol e droga

Muove i primi passi l'indagine della Procura di Roma sul tragico incidente avvenuto venerdì sera a Roma, sulla Cristoforo Colombo, nel quale ha perso la vita la ventenne Beatrice. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente di Beatrice Bellucci, indagato per omicidio stradale il 22enne alla guida della Bmw: lui e l'amico negativi ad alcol e droga

Approfondisci con queste news

“Guidava piano, è responsabile”. Il papà del ventenne conducente della Bmw Serie 1 che ha travolto Beatrice Bellucci ha detto di essere convinto che suo figlio al momento dell’incidente sulla Colombo non partecipava ad alcuna corsa clandestina - facebook.com Vai su Facebook

L'incidente di Roma in via Cristoforo Colombo richiama l'attenzione sulla strage di giovani sulle strade, soprattutto nei fine settimana. Vittime giovanissime come Beatrice Bellucci, 20 anni, e l'amica miracolosamente sopravvissuta all'impatto - X Vai su X

Incidente a Roma sulla Colombo, si indaga per omicidio stradale: cosa sappiamo - Proseguono le indagini sull' incidente avvenuto la sera di venerdì 24 ottobre nella Capitale in cui è morta una ragazza di 20 anni. tg24.sky.it scrive

Beatrice Bellucci, chi era la studentessa morta nell'incidente sulla Colombo - Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale ... Da romatoday.it

Chi era Beatrice Bellucci, la studentessa morta sulla Cristoforo Colombo - Aveva 20 anni, viveva all’Infernetto e studiava Giurisprudenza a Roma Tre. Come scrive rainews.it