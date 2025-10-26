Incidente di Beatrice Bellucci indagato per omicidio stradale il 22enne alla guida della Bmw | lui e l' amico negativi ad alcol e droga

Muove i primi passi l'indagine della Procura di Roma sul tragico incidente avvenuto venerdì sera a Roma, sulla Cristoforo Colombo, nel quale ha perso la vita la ventenne Beatrice. 🔗 Leggi su Leggo.it

Incidente di Beatrice Bellucci, indagato per omicidio stradale il 22enne alla guida della Bmw: lui e l'amico negativi ad alcol e droga

